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عربي-دولي

"إشعار عاجل" للأميركيين في إسرائيل.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 13:00
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وجّه السفير الأميركي لدى إسرائيل، الأربعاء، إشعاراً وصفه بـ"العاجل" للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل.
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وقال مايك هاكابي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إشعار عاجل! للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل - سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل".


وأضاف: "تعمل السفارة على تنظيم رحلات إجلاء جوية وبحرية للمواطنين الأميركيين".

وتابع: "يجب عليكم التسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافر وسيتم إعلامكم بالمستجدات".

والثلاثاء، أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".
 
وغادر مواطنو عدة دول إسرائيل وإيران، في وقت دخلت فيه الحرب بين الدولتين يومها السادس.
 
ومنذ 13 حزيران، تشنّ إسرائيل ضربات على إيران، مشيرة إلى أنها تريد منع طهران من الحصول على قنبلة نووية. ورداً على ذلك، تنفذ إيران هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لا يستطيع الجزم بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقصف إيران.

وعندما سُئل عما إذا كان قد وجّه لإيران إنذاراً نهائياً، أجاب ترامب: "يمكنك قول ذلك. ربما يُمكنك تسميته الإنذار النهائي". (سكاي نيوز عربية)
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