"إشعار عاجل" للأميركيين في إسرائيل.. ماذا جاء فيه؟

وجّه السفير الأميركي لدى ، الأربعاء، إشعاراً وصفه بـ"العاجل" للمواطنين الراغبين بمغادرة إسرائيل.

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هاكابي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إشعار عاجل! للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل - ".





وأضاف: "تعمل السفارة على تنظيم رحلات إجلاء جوية وبحرية للمواطنين الأميركيين". هاكابي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إشعار عاجل! للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل - ".وأضاف: "تعمل السفارة على تنظيم رحلات إجلاء جوية وبحرية للمواطنين الأميركيين".



وتابع: "يجب عليكم التسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافر وسيتم إعلامكم بالمستجدات".



والثلاثاء، أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".

وغادر مواطنو عدة دول إسرائيل وإيران، في وقت دخلت فيه الحرب بين الدولتين يومها السادس.

ومنذ 13 حزيران، تشنّ إسرائيل ضربات على ، مشيرة إلى أنها تريد منع من الحصول على قنبلة نووية. ورداً على ذلك، تنفذ إيران هجمات صاروخية على الأراضي .



وأكد الرئيس الأميركي ، الأربعاء، أنه لا يستطيع الجزم بشأن ما إذا كانت ستقصف إيران.



وعندما سُئل عما إذا كان قد وجّه لإيران إنذاراً نهائياً، أجاب : "يمكنك قول ذلك. ربما يُمكنك تسميته الإنذار النهائي". (سكاي نيوز عربية)