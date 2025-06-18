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بالفيديو: إسرائيل تستهدف مروحيات كوبرا داخل قاعدة عسكرية إيرانية

Lebanon 24
18-06-2025 | 13:10
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر ثلاث مروحيات هجومية إيرانية من طراز "كوبرا" في قاعدة عسكرية بمنطقة كرمنشاه.

وأوضح المتحدث أن سلاح الجو رصد هذه المروحيات الثلاث في قاعدة عسكرية بمنطقة كرمنشاه، وقام بقصفها، مشيراً إلى أن المروحيات كانت مخصصة لمهاجمة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي العاملة في الأجواء الإيرانية.

وأكد المتحدث استمرار تحليق سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأجواء الإيرانية ورصده لأهداف أخرى تمهيداً لضربها.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق عملية استهداف المروحيات.
 
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