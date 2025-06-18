بالفيديو: إسرائيل تستهدف مروحيات كوبرا داخل قاعدة عسكرية إيرانية

#عاجل ❌سلاح الجو يدمر ثلاث مروحيات حربية إيرانية اضافية في قاعدة عسكرية في كرمنشاه
⭕️تواصل قطع سلاح الجو الجوية التحليق فوق الاجواء الإيرانية ورصد أهداف ليتم استهدافها.
⭕️لقد رصدت طائرات سلاح الجو قبل قليل ثلاث مروحيات حربية إيرانية من نوع كوبرا كانت موجودة داخل قاعدة عسكرية… pic.twitter.com/bQRVyEp0NA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2025
#عاجل ❌سلاح الجو يدمر ثلاث مروحيات حربية إيرانية اضافية في قاعدة عسكرية في كرمنشاه
⭕️تواصل قطع سلاح الجو الجوية التحليق فوق الاجواء الإيرانية ورصد أهداف ليتم استهدافها.
⭕️لقد رصدت طائرات سلاح الجو قبل قليل ثلاث مروحيات حربية إيرانية من نوع كوبرا كانت موجودة داخل قاعدة عسكرية… pic.twitter.com/bQRVyEp0NA