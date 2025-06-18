بالفيديو: إسرائيل تستهدف مروحيات كوبرا داخل قاعدة عسكرية إيرانية

أعلن المتحدث باسم الجيش يوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر ثلاث مروحيات هجومية إيرانية من طراز " " في بمنطقة كرمنشاه.



وأوضح المتحدث أن سلاح الجو رصد هذه المروحيات الثلاث في قاعدة عسكرية بمنطقة كرمنشاه، وقام بقصفها، مشيراً إلى أن المروحيات كانت مخصصة لمهاجمة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي العاملة في الأجواء .



وأكد المتحدث استمرار تحليق سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأجواء الإيرانية ورصده لأهداف أخرى تمهيداً لضربها.



ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق عملية استهداف المروحيات.