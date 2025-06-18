هل تعرف إسرائيل وأميركا فعلاً مكان خامنئي؟

Advertisement

نقلت وكالة "فارس" عن مصدر رسمي إيراني نفيه صحة ما تداولته بشأن تحديد مكان المرشد الأعلى علي خامنئي واستهدافه، واصفًا هذه المزاعم بأنها "سخيفة ولا أساس لها"، وتعكس، بحسب قوله، "غضب والنظام وارتباكهما أمام التصريحات الحاسمة لقائد الثورة".كما نقلت الوكالة عن خبراء أن "مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى إثارة انعدام الأمن النفسي وزعزعة التماسك الوطني في ".ويرى محللون سياسيون أن "قوة الجمهورية الإسلامية والدعم الشعبي الواسع للمرشد الثوري كفيلان بإحباط أي مؤامرة من قبل الأعداء"، معتبرين أن "مثل هذه التصريحات تعكس ضعفًا ويأسًا لدى النظام الصهيوني في مواجهة القوة الإقليمية ".وكان الرئيس الأميركي قد صرح يوم الثلاثاء بأن تعرف مكان المرشد الأعلى الإيراني بدقة، واصفًا إياه بـ"الهدف السهل"، لكنه أضاف: "لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي". (روسيا اليوم)