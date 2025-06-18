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عربي-دولي

هل تعرف إسرائيل وأميركا فعلاً مكان خامنئي؟

Lebanon 24
18-06-2025 | 13:26
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نقلت وكالة "فارس" عن مصدر رسمي إيراني نفيه صحة ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تحديد مكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي واستهدافه، واصفًا هذه المزاعم بأنها "سخيفة ولا أساس لها"، وتعكس، بحسب قوله، "غضب الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي وارتباكهما أمام التصريحات الحاسمة لقائد الثورة".
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كما نقلت الوكالة عن خبراء أن "مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى إثارة انعدام الأمن النفسي وزعزعة التماسك الوطني في إيران".

ويرى محللون سياسيون أن "قوة الجمهورية الإسلامية والدعم الشعبي الواسع للمرشد الثوري كفيلان بإحباط أي مؤامرة من قبل الأعداء"، معتبرين أن "مثل هذه التصريحات تعكس ضعفًا ويأسًا لدى النظام الصهيوني في مواجهة القوة الإقليمية الإيرانية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح يوم الثلاثاء بأن واشنطن تعرف مكان المرشد الأعلى الإيراني بدقة، واصفًا إياه بـ"الهدف السهل"، لكنه أضاف: "لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي". (روسيا اليوم)
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