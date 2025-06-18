نقل أميركي واسع لناقلات الوقود إلى أوروبا في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل

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كشفت بيانات تتبع الرحلات عن تحرّك عسكري أميركي لافت، تمثّل في نقل ما لا يقل عن 30 طائرة عسكرية من قواعد في إلى خلال الأيام الثلاثة الماضية.ووفقًا لتحليل أجرته شبكة "بي بي سي" استنادًا إلى بيانات موقع "فلايت رادار 24"، فإن جميع الطائرات التي جرى نقلها هي ناقلات وقود من طرازات متعددة، تُستخدم عادةً لتزويد القاذفات والمقاتلات بالوقود أثناء الطيران. وأظهرت البيانات أن سبعاً منها على الأقل من طراز KC-135، وقد توقفت في قواعد جوية أميركية تقع في ، واسكتلندا، وإنكلترا.ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التحركات الأميركية مرتبطة مباشرة بالحرب على ، لكن أحد الخبراء وصفها لـ"بي بي سي فيرفاي" بأنها "غير اعتيادية تماما".وقال المحلل البارز في مركز "رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت" جاستين برونك، إن هذه التحركات "تشير بقوة" إلى أن الولايات المتحدة تعد خططا طارئة "لدعم عمليات قتال مكثفة" في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.وبحسب بيانات تعقب الرحلات، فقد توجهت الطائرات السبع شرق صقلية بحلول ظهر الثلاثاء، حيث لم يُعلن عن وجهة ست منها بينما هبطت السابعة في كريت اليونانية.لكن نائب الأدميرال مارك ميليت، رئيس القوات الدفاعية الإيرلندية السابق، رأى أن هذه التحركات قد تكون جزءا من سياسة أوسع لـ"الغموض الاستراتيجي" تهدف إلى الضغط على إيران لتقديم تنازلات في مفاوضات برنامجها .يأتي ذلك وسط تقارير عن نقل حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" من بحر الجنوبي باتجاه ، حيث ألغيت فعالية مخطط لها في فيتنام بسبب "متطلبات تشغيلية طارئة" وفقاً للسفارة الأمريكية في هانوي.كما أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" أن الحاملة كانت آخر مرة في مضيق ملقا متجهة نحو سنغافورة صباح الثلاثاء. وتحمل "نيميتز" مجموعة من المقاتلات يرافقها عدة مدمرات صاروخية موجهة.من جهة أخرى، أفاد ثلاثة مسؤولين دفاعيين لرويترز بنقل مقاتلات أميركية من طرازات F-16 وF-22 وF-35 إلى قواعد في الشرق الأوسط، حيث يمكن استخدام ناقلات الوقود المنقولة إلى أوروبا لتزويدها بالوقود. (روسيا اليوم)