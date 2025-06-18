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عربي-دولي

ليست الصواريخ.. "أداة" عسكرية تثير قلق الإسرائيليين!

Lebanon 24
18-06-2025 | 13:54
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ الطائرات المسيرة التي تطلقها إيران باتجاه إسرائيل تثير القلق أكثر من الصواريخ التي يتم إطلاقها.
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ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الإيرانيين أطلقوا ألف طائرة مسيرة، لم يصل منها سوى حوالى 200 طائرة إلى حدود إسرائيل واعترضها سلاح الجو الإسرائيلي"، وأضاف: "الطائرات المسيرة تُشكل تهديداً، فهي تُطلق الإنذارات بلا شك، لكنها تُضعف معنويات الجمهور وتُسبب أضراراً أقل انتشاراً من الصواريخ".
 
وأكمل: "إن عدد منصات الإطلاق التي تمتلكها إيران أكثر إثارة للقلق من عدد الصواريخ التي بحوزتها، وحقيقة أننا ضربنا منصات الإطلاق على نطاق واسع، والمطاردة التي نُجريها باستمرار، تُتيح لنا إعادة النظر في سياسة الدفاع في الجبهة الداخلية". 
 
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