"الوعد الصادق 3" يتصاعد... صواريخ "سجيل" الإيرانية تنطلق في أجواء الحرب

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان رقم 11، عن إطلاق الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" بإطلاق صواريخ "سجيل" الثقيلة بعيدة المدى ذات المرحلتين.

Advertisement