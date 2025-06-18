تحذير عاجل من الحرس الثوري الإيراني للإسرائيليين: أبواب الجحيم فُتحت عليكم!

وجه الحرس الثوري الإيراني
اليوم الأربعاء، رسالة مباشرة إلى الإسرائيليين، داعيًا إياهم إلى اختيار مصيرهم بين "الموت البطيء في جحيم الملاجئ أو الفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافهم".
وقال في بيانه: "يا سكان الأراضي المحتلة في القدس
، أمامكم خياران لا ثالث لهما: إما الموت البطيء في جحيم الملاجئ، أو إنقاذ أرواحكم بالفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافكم، وذلك في أسرع وقت ممكن
، قبل أن يُفوتكم الأوان".
وأضاف الحرس الثوري
: "لقد تمكنت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
، بدعم من الشعب الإيراني
، من تحطيم منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني
في عمليات سابقة، وها هي سماء الأراضي المحتلة تفتح ذراعيها أمام الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".
وأكد البيان أن "الهجمات الصاروخية ستكون مركزة ومستمرة، كما جرى في عمليات الثلاثاء، حيث استهدفت مقرات الموساد وأمان، إلى جانب قواعد سلاح الجو الإسرائيلي
المنتشرة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة".
ووجّه قائد الحرس الثوري تحذيرًا شديد اللهجة، قائلاً: "أبواب الجحيم قد فُتحت عليكم. صواريخ الحرس الثوري لن تترك لكم فرصة للحياة خارج الملاجئ تحت الأرض. لم تروا الشمس منذ أيام، ولن تروها قريبًا".
وختم البيان بالتشديد على أن "صفارات الإنذار
الحمراء لن تتوقف، والمصير أمامكم واضح: إما الموت البطيء في الملاجئ، أو الفرار للنجاة من وابل الصواريخ المتواصل". (روسيا اليوم)