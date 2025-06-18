تحذير عاجل من الحرس الثوري الإيراني للإسرائيليين: أبواب الجحيم فُتحت عليكم!

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وجه اليوم الأربعاء، رسالة مباشرة إلى الإسرائيليين، داعيًا إياهم إلى اختيار مصيرهم بين "الموت البطيء في جحيم الملاجئ أو الفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافهم".وقال في بيانه: "يا سكان الأراضي المحتلة في ، أمامكم خياران لا ثالث لهما: إما الموت البطيء في جحيم الملاجئ، أو إنقاذ أرواحكم بالفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافكم، وذلك ، قبل أن يُفوتكم الأوان".وأضاف : "لقد تمكنت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ، بدعم من الشعب ، من تحطيم منظومة الدفاع الجوي للجيش في عمليات سابقة، وها هي سماء الأراضي المحتلة تفتح ذراعيها أمام الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".وأكد البيان أن "الهجمات الصاروخية ستكون مركزة ومستمرة، كما جرى في عمليات الثلاثاء، حيث استهدفت مقرات الموساد وأمان، إلى جانب قواعد سلاح الجو المنتشرة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة".ووجّه قائد الحرس الثوري تحذيرًا شديد اللهجة، قائلاً: "أبواب الجحيم قد فُتحت عليكم. صواريخ الحرس الثوري لن تترك لكم فرصة للحياة خارج الملاجئ تحت الأرض. لم تروا الشمس منذ أيام، ولن تروها قريبًا".وختم البيان بالتشديد على أن " الحمراء لن تتوقف، والمصير أمامكم واضح: إما الموت البطيء في الملاجئ، أو الفرار للنجاة من وابل الصواريخ المتواصل". (روسيا اليوم)