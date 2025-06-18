هجوم سيبراني إسرائيلي استهدف الشبكة المصرفية الإيرانية

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شنت هجوما سيبرانيا على الشبكة المصرفية ، حيث أعلنت يوم الأربعاء، صد هجوم كبير.وقالت قيادة الأمن السيبراني في البيان "رقم 3" أنه وبفضل جهود فرق الأمن السيبراني، تم إصلاح الخلل في أحد البنكين في وقت قصير، ويجري حاليا إعادة الخدمات في البنك الثاني.وذكرت أنه "وإدراكا لاستخدام العدو العملياتي للبنية التحتية السيبرانية لجمع المعلومات وتنفيذ العمليات العسكرية، اتخذت إجراءات هامة لتحييد هذا الاستغلال أدت إلى توجيه ضربة قاصمة للعمليات العسكرية ".وأكدت القيادة السيبرانية أن الإجراءات سببت صعوباتٍ للشعب الإيراني، مشيرة إلى أن سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوجيه المزيد من الضربات لعمليات العدو.وأشارت في البيان إلى أن بعض المنصات والبرامج الأجنبية تتعاون مع إسرائيل في هذا الهجوم العسكري من خلال جمع الصوت والموقع وحتى الصور، لذا من الضروري توخي جميع المستخدمين الحذر في استخدام هذه البرامج لمنع الإضرار بمواطنينا.وطلبت في بيانها من جميع الإيراينيين عدم الالتفات إلى الشائعات والتصريحات غير المهنية وغير الموثقة، والاعتماد فقط على بيانات القيادة السيبرانية في مجال الأمن السيبراني.