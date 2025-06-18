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بناء على طلب البعثة الإيرانية.. اجتماع في مجلس الأمن الجمعة

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:30
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سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الجمعة بناء على طلب البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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