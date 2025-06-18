الخطوط الجزائرية تلغي جميع رحلاتها إلى الأردن حتى إشعار آخر

Advertisement

أعلنت شركة إلغاء جميع الرحلات من العاصمة وإليها حتى إشعار آخر لدواع أمنية.وجاء في بيان للشركة يوم الأربعاء: "تعلم الجزائرية زبائنها الكرام أنه وبسبب دواع أمنية، تقرر إلغاء جميع الرحلات من والى العاصمة الأردنية عمان حتى إشعار آخر".وأعربت الخطوط الجوية الجزائرية عن أسفها لهذا "الظرف الخارج عن إرادتها".وأكدت الخطوط الجزائرية حرصها "على إبقاء زبائنها على إطلاع بكل المستجدات ذات الصلة في أقرب الآجال". كما دعت الشركة زبائنها إلى التواصل مع الخاص بها. (روسيا اليوم)