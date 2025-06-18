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عربي-دولي
الخطوط الجزائرية تلغي جميع رحلاتها إلى الأردن حتى إشعار آخر
Lebanon 24
18-06-2025
|
14:38
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أعلنت شركة
الخطوط الجوية الجزائرية
إلغاء جميع الرحلات من العاصمة
الأردنية
عمان
وإليها حتى إشعار آخر لدواع أمنية.
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وجاء في بيان للشركة يوم الأربعاء: "تعلم
شركة الخطوط الجوية
الجزائرية زبائنها الكرام أنه وبسبب دواع أمنية، تقرر إلغاء جميع الرحلات من والى العاصمة الأردنية عمان حتى إشعار آخر".
وأعربت الخطوط الجوية الجزائرية عن أسفها لهذا "الظرف الخارج عن إرادتها".
وأكدت الخطوط الجزائرية حرصها "على إبقاء زبائنها على إطلاع بكل المستجدات ذات الصلة في أقرب الآجال". كما دعت الشركة زبائنها إلى التواصل مع
مركز الاتصال
الخاص بها. (روسيا اليوم)
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