هذا ما يحصل في البحر قرب إيران

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كشفت صور الأقمار الصناعية أن جميع السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة غادرت ميناء رئيسيا في ، في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم محتمل على ، حسبما ذكرت الأربعاء.وتشير صور الأقمار الصناعية التي حللها خبراء، إلى أن سفينة قتال ساحلية واحدة على الأقل، وأربع سفن لمكافحة الألغام، وسفينة دعم العمليات الخاصة M/V Ocean Trader تعمل حاليًا ضمن منطقة مسؤولية .ويشير رحيلهم إلى تحول نحو مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الفارسي ومضيق هرمز وخليج - وهي مناطق حيوية ضمن منطقة مسؤولية الأميركية، كما قال محللون لمجلة نيوزويك.