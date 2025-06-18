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عربي-دولي

هذا ما يحصل في البحر قرب إيران

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:40
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كشفت صور الأقمار الصناعية أن جميع السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة غادرت ميناء رئيسيا في البحرين، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لهجوم محتمل على إيران، حسبما ذكرت مجلة نيوزويك الأربعاء.
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وتشير صور الأقمار الصناعية التي حللها خبراء، إلى أن سفينة قتال ساحلية واحدة على الأقل، وأربع سفن لمكافحة الألغام، وسفينة دعم العمليات الخاصة M/V Ocean Trader تعمل حاليًا ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

ويشير رحيلهم إلى تحول نحو مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان - وهي مناطق حيوية ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، كما قال محللون لمجلة نيوزويك.


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