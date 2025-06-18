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الصدر يدعو لتظاهرات حاشدة ضد "الإرهاب الصهيوني والأميركي"

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:51
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دعا زعيم التيار "الوطني الشيعي" مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إلى تظاهرات سلمية يوم الجمعة المقبل، للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على إيران واختراق الأجواء العراقية المحرمة دوليا.
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وقال الصدر على منصة "إكس": "انطلاقا من الواعز الديني والعقائدي والإنساني من الضروري الخروج بمظاهرات سلمية منظمة بعد صلاة الجمعة المقبلة والتي ستكون موحدة في كل مركز محافظة على حدة".

وتابع: "التظاهرات تنديدا بالإرهاب الصهيوني والأميركي وتوسعه الاستعماري ومعاداته للشعوب والأديان، وما يقوم به من مجازر ومن تعد على الدول العربية والإسلامية كما في الاعتداء على الجارة إيران وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن، مستلهمين ذلك من نهج مرجعنا الصدر".

وأشار إلى أن "التظاهرات تنديداً باختراق أجوائنا العراقية المحرمة دولياً والذي يشكل ضرراً على الشعب ومقدساته وثوابته". (روسيا اليوم)
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