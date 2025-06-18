صاروخ "سجيل" يدخل المعركة: إيران ترفع سقف التحدي

أعلنت رسمياً إدخال صاروخ "سجيل" الباليستي بعيد المدى إلى ساحة المعركة، في تصعيد لافت يُنذر بتوسيع المعركة في ظل المواجهة العسكرية المباشرة والمستمرة مع اسرائيل، واحتمال انخراط في المرحلة المقبلة.

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صاروخ "سجيل"، بحسب تقارير مراكز أبحاث عسكرية متخصصة، يعمل على الوقود الصلب ويصل مداه إلى أكثر من 2000 كيلومتر، ما يمنح إيران قدرة على ضرب أهداف استراتيجية في العمق ، بالإضافة إلى قواعد عسكرية تابعة للتحالف في المنطقة.

وتكمن أهميته، وفق مصدر أمني غربي، في الجاهزية السريعة والدقة العالية، ما يجعله جزءاً أساسياً من منظومة الردع في هذه المرحلة.

ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة، حيث تتسارع المؤشرات حول اقتراب قرار أميركي حاسم، في ظل استمرار في استهداف منشآت إيرانية داخل العمق، وسط تحذيرات أطلقتها مصادر أمنية دولية من احتمال انزلاق المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة متعددة الجبهات.