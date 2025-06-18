27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
صاروخ "سجيل" يدخل المعركة: إيران ترفع سقف التحدي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-06-2025
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إيران
رسمياً إدخال صاروخ "سجيل" الباليستي بعيد المدى إلى ساحة المعركة، في تصعيد لافت يُنذر بتوسيع المعركة في ظل المواجهة العسكرية المباشرة والمستمرة مع اسرائيل، واحتمال انخراط
الولايات المتحدة
في المرحلة المقبلة.
Advertisement
صاروخ "سجيل"، بحسب تقارير مراكز أبحاث عسكرية متخصصة، يعمل على الوقود الصلب ويصل مداه إلى أكثر من 2000 كيلومتر، ما يمنح إيران قدرة على ضرب أهداف استراتيجية في العمق
الإسرائيلي
، بالإضافة إلى قواعد عسكرية تابعة للتحالف
الغربي
في المنطقة.
وتكمن أهميته، وفق مصدر أمني غربي، في الجاهزية السريعة والدقة العالية، ما يجعله جزءاً أساسياً من منظومة الردع
الإيرانية
في هذه المرحلة.
ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة، حيث تتسارع المؤشرات حول اقتراب قرار أميركي حاسم، في ظل استمرار
إسرائيل
في استهداف منشآت إيرانية داخل العمق، وسط تحذيرات أطلقتها مصادر أمنية دولية من احتمال انزلاق المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة متعددة الجبهات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إيران ترفع سقف التهديد: بنك الأهداف الإسرائيلية أصبح على طاولة قواتنا المسلحة
Lebanon 24
إيران ترفع سقف التهديد: بنك الأهداف الإسرائيلية أصبح على طاولة قواتنا المسلحة
19/06/2025 00:44:17
19/06/2025 00:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"ديب سيك" ترفع التحدي مجددًا: تحديث جديد يزاحم عمالقة وادي السيليكون
Lebanon 24
"ديب سيك" ترفع التحدي مجددًا: تحديث جديد يزاحم عمالقة وادي السيليكون
19/06/2025 00:44:17
19/06/2025 00:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران استخدمت صواريخ "سجيل" بمدى 2000 كلم لأول مرة في هجوم على إسرائيل
Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران استخدمت صواريخ "سجيل" بمدى 2000 كلم لأول مرة في هجوم على إسرائيل
19/06/2025 00:44:17
19/06/2025 00:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: وكلاء إيران في أضعف حالاتهم لكن التحدي الأكبر يتمثل في الحوثيين
Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: وكلاء إيران في أضعف حالاتهم لكن التحدي الأكبر يتمثل في الحوثيين
19/06/2025 00:44:17
19/06/2025 00:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان إسرائيلي بشأن إيران.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن إيران.. هذا ما أعلنه
16:58 | 2025-06-18
18/06/2025 04:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحة متوترة قرب مضيق هرمز
Lebanon 24
ملاحة متوترة قرب مضيق هرمز
16:32 | 2025-06-18
18/06/2025 04:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
16:30 | 2025-06-18
18/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الذرية تحذر: قصف مفاعل بوشهر قد يسبب تلوثًا أخطر من انفجار نووي!
Lebanon 24
الطاقة الذرية تحذر: قصف مفاعل بوشهر قد يسبب تلوثًا أخطر من انفجار نووي!
16:21 | 2025-06-18
18/06/2025 04:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق بث التلفزيون الإيراني.. دعوة لانتفاضة وشعار "فجر الأسود" يملأ الشاشات
Lebanon 24
اختراق بث التلفزيون الإيراني.. دعوة لانتفاضة وشعار "فجر الأسود" يملأ الشاشات
16:12 | 2025-06-18
18/06/2025 04:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
03:34 | 2025-06-18
18/06/2025 03:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
01:51 | 2025-06-18
18/06/2025 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
10:11 | 2025-06-18
18/06/2025 10:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2025-06-18
بيان إسرائيلي بشأن إيران.. هذا ما أعلنه
16:32 | 2025-06-18
ملاحة متوترة قرب مضيق هرمز
16:30 | 2025-06-18
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
16:21 | 2025-06-18
الطاقة الذرية تحذر: قصف مفاعل بوشهر قد يسبب تلوثًا أخطر من انفجار نووي!
16:12 | 2025-06-18
اختراق بث التلفزيون الإيراني.. دعوة لانتفاضة وشعار "فجر الأسود" يملأ الشاشات
16:07 | 2025-06-18
استطلاع يكشف.. أميركيون ضدّ الحرب
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
19/06/2025 00:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
19/06/2025 00:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
19/06/2025 00:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24