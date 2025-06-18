إيران تشهد انقطاعاً شبه كامل للإنترنت وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

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أعلنت خدمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، أن تواجه انقطاعاً شبه كلي في شبكة الإنترنت على مستوى البلاد، في ظل التصعيد العسكري المتبادل مع .وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي: "تُظهر بيانات الشبكة الحالية أن إيران تشهد انقطاعاً شبه كامل للإنترنت في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب سلسلة من الانقطاعات الجزئية التي سبقتها، ومع تصاعد التوترات العسكرية".وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوجود "ضعف شديد" في خدمة الإنترنت في العاصمة مساء الأربعاء.وكانت هيئة الأمن السيبراني قد أعلنت في وقت سابق أن إسرائيل بدأت بشن حرب سيبرانية تستهدف البنية التحتية الرقمية الحيوية في البلاد، في محاولة لتعطيل الخدمات الإلكترونية على نطاق واسع.وأكدت الهيئة أن الفرق الفنية المختصة "نجحت في التصدي لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية"، مشيرة إلى أن "الهجمات لم تحقق أهدافها الأساسية". (روسيا اليوم)