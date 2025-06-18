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عربي-دولي
إسرائيل تبحث عن مفقودة تحت الأنقاض
Lebanon 24
18-06-2025
|
15:36
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ذكرت صحيفة
يسرائيل هيوم
أن فرق الإنقاذ ستعود لبات يوم بعد مرور 4 أيام على سقوط الصاروخ
الإيراني
هناك، لمواصلة البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وذلك بعد أن تبيّن في
معهد الطب الشرعي
أن إحدى المفقودات لم يُعثر عليها بعد.
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وكانت قد أشارت الإذاعة
الإسرائيلية
إلى تضرر عشرات المنازل والمباني جراء انفجار صاروخ إيراني في مدينة
بات يام
جراء قصف عنيف الأحد الماضي.
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