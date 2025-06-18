Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تبحث عن مفقودة تحت الأنقاض

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:36
A-
A+
Doc-P-1378435-638858833770659895.png
Doc-P-1378435-638858833770659895.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن فرق الإنقاذ ستعود لبات يوم بعد مرور 4 أيام على سقوط الصاروخ الإيراني هناك، لمواصلة البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وذلك بعد أن تبيّن في معهد الطب الشرعي أن إحدى المفقودات لم يُعثر عليها بعد.
Advertisement
 
وكانت قد أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى تضرر عشرات المنازل والمباني جراء انفجار صاروخ إيراني في مدينة بات يام جراء قصف عنيف الأحد الماضي.

مواضيع ذات صلة
الإسعاف الإسرائيلي: عمليات البحث مستمرة عن عالقين تحت الأنقاض
lebanon 24
19/06/2025 00:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل ونبحث عن ناجين تحت الأنقاض في بات يام
lebanon 24
19/06/2025 00:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14الإسرائيلية: انتشال جثمانين إضافيين من تحت الأنقاض في بات يام يرفع عدد القتلى إلى 9
lebanon 24
19/06/2025 00:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجبهة الداخلية في "بات يام": تم إنقاذ من تحت الأنقاض
lebanon 24
19/06/2025 00:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-06-18
16:32 | 2025-06-18
16:30 | 2025-06-18
16:21 | 2025-06-18
16:12 | 2025-06-18
16:07 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24