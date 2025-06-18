إسرائيل تبحث عن مفقودة تحت الأنقاض

ذكرت صحيفة أن فرق الإنقاذ ستعود لبات يوم بعد مرور 4 أيام على سقوط الصاروخ هناك، لمواصلة البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وذلك بعد أن تبيّن في أن إحدى المفقودات لم يُعثر عليها بعد.

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وكانت قد أشارت الإذاعة إلى تضرر عشرات المنازل والمباني جراء انفجار صاروخ إيراني في مدينة جراء قصف عنيف الأحد الماضي.