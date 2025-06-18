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عربي-دولي

غوتيريش يحذر: تجنبوا تدويل الصراع الإسرائيلي الإيراني

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:35
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء احتمال تدخل الولايات المتحدة في الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، مشددًا على ضرورة تفادي "تدويل" النزاع المتصاعد بين الطرفين.
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وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية: "من الواضح أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ، ويؤكد بوضوح أهمية تجنب توسيع نطاق هذا الصراع إلى أطراف دولية أخرى".

تأتي تصريحات غوتيريش عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يستبعد توجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مراكز تخصيب اليورانيوم. كما كشفت شبكة "سي إن إن" عن استعدادات عسكرية أميركية تشمل إمكانية تزويد الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود جوًا، تمهيدًا لتدخل عسكري محتمل في الهجمات ضد إيران.

ووفقًا للشبكة، فإن واشنطن أرسلت أكثر من 30 طائرة للتزود بالوقود جواً إلى الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بتوسيع نطاق التدخل الأميركي ليشمل مشاركة مباشرة في العمليات العسكرية في حال اتخاذ قرار بذلك. (روسيا اليوم)
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