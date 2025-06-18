غوتيريش يحذر: تجنبوا تدويل الصراع الإسرائيلي الإيراني

أعرب ، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء احتمال تدخل في الهجمات ضد ، مشددًا على ضرورة تفادي "تدويل" النزاع المتصاعد بين الطرفين.

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وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية: "من الواضح أن يشعر بقلق بالغ، ويؤكد بوضوح أهمية تجنب توسيع نطاق هذا الصراع إلى أطراف دولية أخرى".



تأتي تصريحات غوتيريش عقب إعلان الرئيس الأميركي أنه لا يستبعد توجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية ، بما في ذلك مراكز تخصيب اليورانيوم. كما كشفت شبكة " إن" عن استعدادات عسكرية أميركية تشمل إمكانية تزويد الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود جوًا، تمهيدًا لتدخل عسكري محتمل في الهجمات ضد إيران.



ووفقًا للشبكة، فإن أرسلت أكثر من 30 طائرة للتزود بالوقود جواً إلى خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بتوسيع نطاق التدخل الأميركي ليشمل مشاركة مباشرة في العمليات العسكرية في حال اتخاذ قرار بذلك. (روسيا اليوم)