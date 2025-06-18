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عربي-دولي

ملاحة متوترة قرب مضيق هرمز

Lebanon 24
18-06-2025 | 16:32
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قالت مصادر ملاحية اليوم الأربعاء إن الوكالات البحرية تنصح السفن التجارية المبحرة بالقرب من سلطنة عمان بالابتعاد عن المياه الإيرانية في أثناء اتجاهها إلى مضيق هرمز، وذلك مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.
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وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة ردا على ضغوط غربية. ويمكن لإغلاق المضيق أن يعرقل حركة التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية.

وتسعى السفن المتجهة إلى مضيق هرمز لتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن وتبحر بالقرب من سواحل عُمان في معظم الرحلة.

وسيظل من الضروري القيام بالرحلات عبر مضيق هرمز نفسه، والذي يبلغ عرضه 21 ميلا في أضيق نقطة له.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة مارين ترافيك أن مجموعة أكبر من السفن كانت تبحر بالقرب من الساحل العُماني اليوم الأربعاء، بينما كانت السفن التي ترفع العلم الإيراني تبحر بشكل رئيسي داخل المياه الإيرانية.

وارتفعت وتيرة التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة للسفن التجارية في الأيام القليلة الماضية في أنحاء مضيق هرمز والخليج، مما زاد من المخاطر التي يتعرض لها البحارة الذين ينقلون شحنات النفط. (العين)
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