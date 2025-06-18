بيان إسرائيلي بشأن إيران.. هذا ما أعلنه

أفاد الجيش ، مساء الأربعاء، بأن طائراته المقاتلة ضربت مواقع لتطوير الأسلحة النووية في العاصمة .

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على " ": " خلال الساعات الماضية، استهدفت 60 مقاتلة أكثر من 20 هدفا عسكريا بما في ذلك مواقع لتطوير الأسلحة النووية، وأخرى لإنتاج الصواريخ تابعة للنظام في طهران". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على " ": " خلال الساعات الماضية، استهدفت 60 مقاتلة أكثر من 20 هدفا عسكريا بما في ذلك مواقع لتطوير الأسلحة النووية، وأخرى لإنتاج الصواريخ تابعة للنظام في طهران".

وأضاف البيان: "طالت مواقع لإنتاج الأسلحة النووية، وأخرى مخصصة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى مواقع بحث وتطوير تابعة لمشروع النووية للنظام الإيراني".



وتابع البيان: "استهدفنا مصانع تُنتج مواد خام ومكونات لتجميع الصواريخ، بالإضافة إلى مواقع لإنتاج الإيرانية".

وشدد البيان على أنه "سنواصل عملياتنا ضد مشروع تطوير الأسلحة النووية الإيراني لحماية المدنيين في ".

ووفقا للبيانات ، فقد أطلقت أكثر من 400 صاروخ باليستي، إلى جانب ما لا يقل عن 1000 طائرة مسيرة باتجاه .



وأسفرت الصواريخ الإيرانية عن مقتل نحو 25 شخصا، وسط تعتيم إسرائيلي عن حجم الدمار في المناطق الحيوية والعسكرية، فيما تم اعتراض قرابة 800 مسيرة إيرانية قبيل اقترابها من الأجواء الإسرائيلية.



وأصيب في هذه الهجمات قرابة 600 شخص، وأجبر نحو 4000 مدني على إخلاء منازلهم المتضررة.



وتشير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى انخفاض وتيرة الهجمات الإيرانية، فيما تم الحديث عن تدمير نحو 40 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، إضافة إلى استهداف مراكز القيادة والسيطرة التي تنسق الهجمات الجماعية.

أما العمليات الهجومية الإسرائيلية فقد أفاد متحدث عسكري إسرائيلي، الأربعاء، بأن الإسرائيلية نفذت مئات الطلعات الجوية قصفت خلالها أكثر من 1100 هدف داخل إيران، منذ بدء الهجمات صباح يوم الجمعة الماضي، شاركت فيها قرابة 200 طائرة حربية من طرازات مختلفة في حين أفادت إيرانية بمقتل ما يقرب من 600 شخص. (سكاي نيوز عربية)