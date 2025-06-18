ترامب وافق على خطط الهجوم على إيران.. لكنّه ينتظر قرارها في شأن "النووي"

أكدت صحيفة " " بأن "الرئيس الأميركي أبلغ كبار مساعديه مساء الثلاثاء بأنه وافق على خطط الهجوم على لكنه أحجم عن إصدار أمر نهائي لمعرفة ما إذا كانت ستتخلى عن برنامجها ".

Advertisement