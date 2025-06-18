كوريا الشمالية: الهجمات الإسرائيلية على إيران جريمة ضد الإنسانية

نددت في بيان الخميس، بالضربات على وحذرت والقوى الأوروبية من توسيع نطاق الحرب.

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وقال الناطق باسم في بيان نقلته المركزية الكورية الشمالية "تعرب كوريا الديموقراطية الشعبية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري وتدينه بشد".



وأضاف أن قتل للمدنيين هو جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية.



وصرح بأن "العمل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة ".



وأعرب المتحدث عن مخاوف "خطيرة" بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران.



وصرح بأن "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يثبت بوضوح أن إسرائيل التي تدعمها وترعاها الولايات المتحدة والغرب، هي كيان يشبه السرطان بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط والمتهم في تدمير السلام والأمن العالميين".



كما وصفت كوريا الشمالية الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه "عمل عدواني شنيع" ينتهك سيادة وسلامة أراضي دولة ذات سيادة و"جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية".



وأشار المسؤول إلى أن "الصهاينة الذين جلبوا حربا جديدة إلى الشرق الأوسط والقوى الخفية التي ترعاهم وتدعمهم بحماس سيتحملون المسؤولية الكاملة عن تدمير السلام والأمن الدوليين". (روسيا اليوم)