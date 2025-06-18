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عربي-دولي

كوريا الشمالية: الهجمات الإسرائيلية على إيران جريمة ضد الإنسانية

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:14
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نددت كوريا الشمالية في بيان الخميس، بالضربات الإسرائيلية على إيران وحذرت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية من توسيع نطاق الحرب.
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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "تعرب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وتدينه بشد".

وأضاف أن قتل إسرائيل للمدنيين هو جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية.

وصرح بأن "العمل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب المتحدث عن مخاوف "خطيرة" بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران.

وصرح بأن "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يثبت بوضوح أن إسرائيل التي تدعمها وترعاها الولايات المتحدة والغرب، هي كيان يشبه السرطان بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط والمتهم الرئيسي في تدمير السلام والأمن العالميين".

كما وصفت كوريا الشمالية الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه "عمل عدواني شنيع" ينتهك سيادة وسلامة أراضي دولة ذات سيادة و"جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية".

وأشار المسؤول إلى أن "الصهاينة الذين جلبوا حربا جديدة إلى الشرق الأوسط والقوى الخفية التي ترعاهم وتدعمهم بحماس سيتحملون المسؤولية الكاملة عن تدمير السلام والأمن الدوليين". (روسيا اليوم) 
 
 
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