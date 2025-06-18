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عربي-دولي

إسرائيل تدعو الإيرانيين لإخلاء محيط مفاعل آراك فوراً

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:22
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في اليوم السابع من المواجهات الإيرانية الإسرائيلية، حذر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك للماء الثقيل الذي يقع على بُعد 250 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة طهران، داعيا إلى إخلاء المنطقة.
 
فقد أورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخا أدرعي التحذير في منشور عبر منصة إكس، تضمن صورة أقمار اصطناعية للمفاعل محاطة بدائرة حمراء، على غرار التحذيرات التي سبقت ضربات جوية سابقة.
 
وقد أثار هذا الموقع قلق الغرب سابقا لأن الماء الثقيل (أو أكسيد الديوتيريوم) يمكن استخدامه لإنتاج البلوتونيوم - وهو المسار الثاني لقنبلة نووية محتملة. إذ يُستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج كمنتج ثانوي مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم، في حال قررت المضي في هذا الطريق. (العربية) 
 
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