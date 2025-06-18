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الضربات الإسرائيلية على إيران مستمرة.. وأوامر إخلاء جديدة

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:38
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لليوم الستبع على التوال، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس، استمرار تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى داخل إيران.
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وأكد الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة "تلغرام" أن سلاح الجو يقوم بـ"ضرب أهداف داخل طهران ومناطق أخرى في عمق الأراضي الإيرانية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الأهداف.
 
وفي خطوة لافتة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين مغادرة المنطقتين فوراً، مبرراً هذا الإجراء بالاستعداد لتوجيه ضربات تستهدف "منشآت عسكرية" في محيطهما.

وتقع القريتان قرب منشآت نووية حساسة، بينها مفاعل أراك للمياه الثقيلة، ما يزيد من مخاوف اتساع نطاق الضربات لتشمل البنية التحتية النووية الإيرانية، التي تُعدّ من أبرز نقاط التوتر في الصراع الحالي.

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان نفسه: "ندعو السكان والعمال وكل من يتواجد في قريتي أراك وخنداب إلى الإخلاء الفوري، تمهيداً لضربات دقيقة على أهداف عسكرية".











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