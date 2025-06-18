الضربات الإسرائيلية على إيران مستمرة.. وأوامر إخلاء جديدة

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لليوم الستبع على التوال، أعلن الجيش صباح الخميس، استمرار تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية في ومناطق أخرى داخل .وأكد الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة " " أن سلاح الجو يقوم بـ"ضرب أهداف داخل طهران ومناطق أخرى في عمق الأراضي "، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الأهداف.وفي خطوة لافتة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين مغادرة المنطقتين فوراً، مبرراً هذا الإجراء بالاستعداد لتوجيه ضربات تستهدف "منشآت عسكرية" في محيطهما.وتقع القريتان قرب منشآت نووية حساسة، بينها مفاعل أراك للمياه الثقيلة، ما يزيد من مخاوف اتساع نطاق الضربات لتشمل البنية التحتية النووية الإيرانية، التي تُعدّ من أبرز نقاط التوتر في الصراع الحالي.وقال الجيش الإسرائيلي في البيان نفسه: "ندعو السكان والعمال وكل من يتواجد في قريتي أراك وخنداب إلى الإخلاء الفوري، تمهيداً لضربات دقيقة على أهداف عسكرية".