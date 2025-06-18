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عربي-دولي

لليوم السابع قصف متبادل بين ايران واسرائيل.. واجتماع ثالت لترامب في غرفة العمليات

Lebanon 24
18-06-2025 | 23:50
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في اليوم السابع للمواجهات الإيرانية ـ الإسرائيلية، دوت صباح اليوم الخميس انفجارات في تل أبيب وحيفا والقدس بعد إطلاق نحو 20 صاروخا إيرانياً. 
 
وأفيد بسقوط صاروخين قرب تل أبيب وآخر في النقب جنوبا، بينما سجلت إصابة مباشرة على مستشفى سوروكو في بئر السبع.

من جهتها، أفادت نجمة داوود الحمراء بسقوط ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية إيرانية على 4 مناطق مختلفة في إسرائيل.
 
كما أشارت المعلومات، إلى أن صاروخا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، ما أدى لانهيار مبنى فيه بالكامل.
 
وتحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن سقوط 3 قتلى جراء الصواريخ الايرانية الأخيرة. 
 
 
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من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس انه نفذ سلسلة من الضربات في إيران خصوصا في طهران

وأعلن الجيش على تليغرام أن "سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا سلسلة من الضربات على طهران ومناطق أخرى في إيران".

من جهة أخرى، حذر الجيش الإسرائيلي، المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك للماء الثقيل الذي يقع على بُعد 250 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة طهران، داعيا إلى إخلاء المنطقة.
وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو ضربت أكثر من 20 هدفا عسكريا في طهران خلال الساعات الماضية. 

وذكر الجيش أن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف "منشآت لتطوير الأسلحة النووية" و"منشآت لإنتاج الصواريخ".

وفي وقت سابق، بدأ الجيش الإسرائيلي الموجة الثالثة من هجماته على إيران أمس الأربعاء، من خلال استهدافه لمواقع الصواريخ غربي البلاد؛ حسبما أفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين.

وأكد ديفرين أن إسرائيل ستواصل تنفيذ هذه الضربات طالما رأت ذلك ضرورياً.

إلى ذلك، يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس اجتماعا ثالثا في " غرفة العمليات " وفق ما أفادت "العربية". 

حيث سيتلقى الرئيس الأميركي إحاطة استخباراتية أخرى من فريق مستشاريه في غرفة العمليات حول الخيارات والمخاطر أيضا.

يأتي ذلك، فيما أفادت مصادر مطلعة، بأن مسؤولين أمريكيين كبارا يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة.

كما ذكرت المصادر أنه توجد خطط محتملة لشن ضربة خلال مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ. إلا أنها أشارت في الوقت عينه إلى أن الوضع لا يزال يتطور وقد يتغير.(وكالات)


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