كيف قضت إسرائيل على رئيس أركان الجيش الإيراني؟

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وبحسب "واللا" عثرت المخابرات على مكان اختباء رئيس الأركان الإيراني، في منشأة سرية يستخدمها لإصدار الأوامر لقواته.وفي وقت مبكر من صباح العملية، نُقلت تفاصيل حول نقله إلى موقع سري آخر، (مبنى في قلب طهران) وبعد التأكد التام من موقعه، وافق رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، على مهاجمة الموقع. ولزيادة احتمالية التصفية، أُطلقت خمس قذائف بتوجيه من قائد ، الجنرال بار.وقُتل رئيس الأركان الثاني مع ضابط مخابرات مقرب منه. بعدما حلّ مكان رئيس الأركان السابق، غلام ، الذي قُتِل في العملية الأولى.وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن "عمليات سلاح الجو في أنحاء تُشبه العمليات ضد ولبنان وسوريا، من حيث جمع المعلومات الاستخبارية وإغلاق دوائر إطلاق النار السريعة للغاية، والتي تستهدف النخبة الأمنية بأكملها، وتبحث فقط عن أخطائها". (ارم)