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عربي-دولي
كيف قضت إسرائيل على رئيس أركان الجيش الإيراني؟
Lebanon 24
19-06-2025
|
00:04
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كشف موقع "واللا"
الإسرائيلي
عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال علي شدماني
رئيس الأركان
الإيراني
الذي لم يلبث في منصبه أكثر من عدة أيام.
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وبحسب "واللا" عثرت المخابرات
الإسرائيلية
على مكان اختباء رئيس الأركان الإيراني، في منشأة سرية يستخدمها لإصدار الأوامر لقواته.
وفي وقت مبكر من صباح العملية، نُقلت تفاصيل حول نقله إلى موقع سري آخر، (مبنى في قلب طهران) وبعد التأكد التام من موقعه، وافق رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، على مهاجمة الموقع. ولزيادة احتمالية التصفية، أُطلقت خمس قذائف بتوجيه من قائد
القوات الجوية
، الجنرال
تومر
بار.
وقُتل رئيس الأركان الثاني مع ضابط مخابرات مقرب منه. بعدما حلّ مكان رئيس الأركان السابق، غلام
علي رشيد
، الذي قُتِل في العملية الأولى.
وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن "عمليات سلاح الجو في أنحاء
إيران
تُشبه العمليات ضد
قطاع غزة
ولبنان وسوريا، من حيث جمع المعلومات الاستخبارية وإغلاق دوائر إطلاق النار السريعة للغاية، والتي تستهدف النخبة الأمنية
الإيرانية
بأكملها، وتبحث فقط عن أخطائها". (ارم)
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