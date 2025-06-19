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عربي-دولي

هل يحرّك خامنئي "الخلايا النائمة"؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 00:27
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في ظل تصاعد وتيرة التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حذّر خبراء أمنيون من احتمال لجوء طهران إلى تفعيل "الخلايا النائمة" التابعة لها في الدول الغربية، كجزء من استراتيجية رد غير تقليدية في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية المتصاعدة.
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وأشار الباحث الأمني باراك سينير، من مركز "هنري جاكسون سوسايتي"، إلى أن القيادة الإيرانية قد تستثمر شبكاتها الخارجية، لا سيما مع تراجع قدرتها على الرد العسكري التقليدي المباشر، قائلاً إن "طهران باتت تشعر بأنها لا تملك ما تخسره"، وهو ما قد يدفعها إلى تبني خيارات أكثر تطرفاً على الصعيد الخارجي.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه إيران هجمات إسرائيلية واسعة تستهدف منشآت نووية وعسكرية، بالتزامن مع تهديدات أميركية متصاعدة بإمكانية تنفيذ ضربات مباشرة على أراضيها، لا سيما منشأة فوردو النووية.

ويخشى مراقبون أن يُترجم هذا الضغط المتزايد إلى عمليات انتقامية عبر "أذرع إيران الخارجية"، سواء في أوروبا أو أميركا الشمالية، حيث يُعتقد أن طهران تحتفظ بشبكات قادرة على تنفيذ هجمات أو زعزعة الاستقرار في حال قررت التصعيد خارج حدودها.

من جهته، يواصل خامنئي رفضه لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني، واصفا إياها بـ"الخطاب السخيف". 

كما أشار إلى أن أي تدخل أمريكي ضد بلاده سينعكس سلبا على واشنطن، قائلا: "الضرر الذي ستعانيه الولايات المتحدة سيفوق بكثير ما قد تتعرض له إيران".

بالمقابل، تشير تقارير الخبراء العسكريين الإسرائيليين إلى تراجع كبير في المخزون الإيراني من الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق، مما يحد من قدراتها على الردع التقليدي.

 كما أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن إضعاف ملحوظ لشبكات الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وطرح المحللون تساؤلات حول مدى قدرة طهران على تنفيذ تهديداتها في حال استمرار استهداف بنيتها العسكرية والأمنية. فبعد اغتيال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، واستبداله بالوزير السابق أحمد وحيدي، تبرز تحديات أمام استمرار العمليات الإيرانية الخارجية.

وفي هذا الإطار، يتساءل الخبراء عن مدى فعالية الشبكات الإيرانية النائمة في الخارج في حال تعرض القيادة المركزية في طهران لمزيد من الضربات. كما يثيرون تساؤلات حول استعداد العناصر الميدانية لتنفيذ عمليات دون ضمانات دعم لوجستي ومالي كاف من المركز. (روسيا اليوم)
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