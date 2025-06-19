هل يحرّك خامنئي "الخلايا النائمة"؟

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وأشار الباحث الأمني باراك سينير، من مركز "هنري جاكسون سوسايتي"، إلى أن القيادة قد تستثمر شبكاتها الخارجية، لا سيما مع تراجع قدرتها على الرد العسكري التقليدي المباشر، قائلاً إن "طهران باتت تشعر بأنها لا تملك ما تخسره"، وهو ما قد يدفعها إلى تبني خيارات أكثر تطرفاً على الصعيد الخارجي.ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه إيران هجمات إسرائيلية واسعة تستهدف منشآت نووية وعسكرية، بالتزامن مع تهديدات أميركية متصاعدة بإمكانية تنفيذ ضربات مباشرة على أراضيها، لا سيما منشأة فوردو النووية.ويخشى مراقبون أن يُترجم هذا الضغط المتزايد إلى عمليات انتقامية عبر "أذرع إيران الخارجية"، سواء في أوروبا أو أميركا الشمالية، حيث يُعتقد أن طهران تحتفظ بشبكات قادرة على تنفيذ هجمات أو زعزعة الاستقرار في حال قررت التصعيد خارج حدودها.، يواصل خامنئي رفضه لمطالب الرئيس الأميركي بشأن البرنامج النووي ، واصفا إياها بـ"الخطاب السخيف".كما أشار إلى أن أي تدخل أمريكي ضد بلاده سينعكس سلبا على ، قائلا: "الضرر الذي ستعانيه سيفوق بكثير ما قد تتعرض له إيران".بالمقابل، تشير تقارير الخبراء العسكريين الإسرائيليين إلى تراجع كبير في المخزون الإيراني من الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق، مما يحد من قدراتها على الردع التقليدي.كما أن العمليات الأخيرة أسفرت عن إضعاف ملحوظ لشبكات الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، بما في ذلك حركة حماس في غزة وحزب الله في .وطرح المحللون تساؤلات حول مدى قدرة طهران على تنفيذ تهديداتها في حال استمرار استهداف بنيتها العسكرية والأمنية. فبعد اغتيال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، واستبداله بالوزير السابق أحمد وحيدي، تبرز تحديات أمام استمرار العمليات الإيرانية الخارجية.وفي هذا الإطار، يتساءل الخبراء عن مدى فعالية الشبكات الإيرانية النائمة في الخارج في حال تعرض القيادة المركزية في طهران لمزيد من الضربات. كما يثيرون تساؤلات حول استعداد العناصر الميدانية لتنفيذ عمليات دون ضمانات دعم لوجستي ومالي كاف من المركز. (روسيا اليوم)