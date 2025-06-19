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إقتصاد
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد شخصيات روسية
Lebanon 24
19-06-2025
|
01:05
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أعلنت
وزارة خارجية
نيوزيلندا
فرض عقوبات جديدة ضد أشخاص ومنظمات روسية "تشارك في تصنيع الطائرات المسيرة وأسلحة أخرى"، وعلى كيانات في دول أخرى "تدعم الجهود العسكرية الروسية".
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وجاء في بيان الوزارة: "
أعلن وزير الخارجية
ونستون بيترز
عن الحزمة العقابية الحادية والثلاثين لنيوزيلندا، والتي تستهدف 8 منظمات و10 أفراد و27 سفينة. وتشمل
العقوبات
كيانات من
كوريا الشمالية
وإيران وبيلاروس تدعم الجهود العسكرية لروسيا، بالإضافة إلى أشخاص ومنظمات روسية تشارك في تصنيع الطائرات المسيرة وأسلحة أخرى".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها نيوزيلندا عقوبات تستهدف سفنًا بشكل خاص.
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