السيسستاني يُطالب دول العالم بإيجاد حل سلمي عادل للملف النووي

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صدر بيان عن مكتب المرجع الديني آية السيستاني بشأن تواصل الضربات الاسرائيلية على .وجاء في البيان: "تجدّد المرجعية في النجف الأشرف إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا، وتحذر من أن القيام بخطوة اجرامية من هذا القبيل - بالإضافة إلى تجاوزه الواضح للمعايير الدينية والأخلاقية وانتهاكه الصارخ للأعراف والقوانين الدولية - ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تماماً وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود."وأضاف البيان: "من هنا فإننا نناشد جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف وفق قواعد القانون الدولي."