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عربي-دولي
رئيس الأركان الإيراني يُهدد.. وكاتس: "خامنئي سيدفع الثمن"
Lebanon 24
19-06-2025
|
02:49
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بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت
تل أبيب
وحيفا اليوم الخميس، وجه
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
تهديدات جديدة إلى
إيران
.
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وأكد في بيان أن "الطغاة الإرهابيون في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين وسط
إسرائيل
"
كما توعد بأن من وصفهم بـ "طغاة
طهران
سيدفعون الثمن باهظاً"، وفق ما نقلت فرانس برس.
بدوره، حذر
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يشرائيل
كاتس
الجانب
الإيراني
، وتوعد المرشد
علي خامنئي
بدفع الثمن.
في المقابل، أكد
رئيس الأركان
الإيراني،
عبد الرحيم
موسوي
، في بيان أن بلاده ستواصل مهاجمة أي هدف تابع لإسرائيل. وأوضح ألا "قيود أمام القوات المسلحة".
كما لفت إلى أن الضربات طالت أيضا عشرات الأهداف العسكرية في طهران ومناطق أخرى. (العربية)
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