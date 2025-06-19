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رئيس الأركان الإيراني يُهدد.. وكاتس: "خامنئي سيدفع الثمن"

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:49
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بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت تل أبيب وحيفا اليوم الخميس، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدات جديدة إلى إيران.
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وأكد في بيان أن "الطغاة الإرهابيون في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين وسط إسرائيل"

كما توعد بأن من وصفهم بـ "طغاة طهران سيدفعون الثمن باهظاً"، وفق ما نقلت فرانس برس.

بدوره، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يشرائيل كاتس الجانب الإيراني، وتوعد المرشد علي خامنئي بدفع الثمن.
 
في المقابل، أكد رئيس الأركان الإيراني، عبد الرحيم موسوي، في بيان أن بلاده ستواصل مهاجمة أي هدف تابع لإسرائيل. وأوضح ألا "قيود أمام القوات المسلحة".

كما لفت إلى أن الضربات طالت أيضا عشرات الأهداف العسكرية في طهران ومناطق أخرى. (العربية) 
 
 
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