رئيس الأركان الإيراني يُهدد.. وكاتس: "خامنئي سيدفع الثمن"

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وأكد في بيان أن "الطغاة الإرهابيون في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين وسط "



كما توعد بأن من وصفهم بـ "طغاة سيدفعون الثمن باهظاً"، وفق ما نقلت فرانس برس.



بدوره، حذر يشرائيل الجانب ، وتوعد المرشد بدفع الثمن. بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت وحيفا اليوم الخميس، وجه تهديدات جديدة إلى .وأكد في بيان أن "الطغاة الإرهابيون في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين وسط "كما توعد بأن من وصفهم بـ "طغاة سيدفعون الثمن باهظاً"، وفق ما نقلت فرانس برس.بدوره، حذر يشرائيل الجانب ، وتوعد المرشد بدفع الثمن.

في المقابل، أكد الإيراني، ، في بيان أن بلاده ستواصل مهاجمة أي هدف تابع لإسرائيل. وأوضح ألا "قيود أمام القوات المسلحة".



كما لفت إلى أن الضربات طالت أيضا عشرات الأهداف العسكرية في طهران ومناطق أخرى. (العربية)