Advertisement

عربي-دولي

يُستخدمان لتطوير الأسلحة النووية.. إسرائيل هاجمت ليلا هذين الموقعين في إيران

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1378659-638859243664844994.jpg
Doc-P-1378659-638859243664844994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء ـ الخميس بمهاجمة موقعين نوويين في إيران قال إنهما يستخدمان لتطوير الأسلحة النووية.
Advertisement

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا موقعين نوويين في إيران الليلة الماضية"، مضيفا أنه "استهدف الليلة الماضية المفاعل النووي في منطقة آراك في إيران"، وأنه "هاجم موقعا لتطوير الأسلحة النووية في منطقة نطنز".

من جانبه، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، أن إسرائيل هاجمت مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.
وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك للماء الثقيل الواقع في إيران، داعية إلى إخلاء المنطقة.

ويقع مفاعل أراك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.

ويُستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج كمنتج ثانوي مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم، في حال قررت المضي في هذا الطريق. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: ضربنا مراكز لتطوير الأسلحة النووية في إيران
lebanon 24
19/06/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: ألمانيا تدعو إيران إلى التخلي بطريقة موثوقة عن أي مشروع لتطوير سلاح نووي
lebanon 24
19/06/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تحركنا لوقف تطوير إيران لقدراتها النووية قبل فوات الأوان
lebanon 24
19/06/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد: إسرائيل هاجمت مفاعل آراك النووي
lebanon 24
19/06/2025 12:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2025-06-19
04:36 | 2025-06-19
04:26 | 2025-06-19
04:24 | 2025-06-19
04:12 | 2025-06-19
03:58 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24