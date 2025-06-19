يُستخدمان لتطوير الأسلحة النووية.. إسرائيل هاجمت ليلا هذين الموقعين في إيران

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قام الجيش ، ليلة الأربعاء ـ الخميس بمهاجمة موقعين نوويين في قال إنهما يستخدمان لتطوير الأسلحة النووية.وأوضح الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا موقعين نوويين في إيران الليلة الماضية"، مضيفا أنه "استهدف الليلة الماضية المفاعل في منطقة آراك في إيران"، وأنه "هاجم موقعا لتطوير الأسلحة النووية في منطقة نطنز".من جانبه، أكد التلفزيون الرسمي ، اليوم الخميس، أن هاجمت مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك للماء الثقيل الواقع في إيران، داعية إلى إخلاء المنطقة.ويقع مفاعل أراك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي .ويُستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج كمنتج ثانوي مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم، في حال قررت المضي في هذا الطريق. (سكاي نيوز)