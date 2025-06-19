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خاص

صواريخ "آرو" تنفد… هل اقتربت لحظة الحسم؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
19-06-2025 | 07:00
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في ظلّ الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران، ومع تصاعد حدّة المواجهة العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، بدأت ملامح الخلل تظهر تدريجياً في توازن القوى، خصوصاً على الجبهة الإسرائيلية. إذ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصدر أميركي، أن مخزون إسرائيل من صواريخ "آرو"، المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، بات على وشك النفاد، وهي منظومة تُعدّ من أبرز دعائم الدفاع الإسرائيلي في مواجهة التهديد الإيراني، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة تل أبيب على الصمود في حال استمرار الهجمات لفترة أطول.
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هذا التطور، وإن لم يُترجم حتى اللحظة إلى قرار أميركي رسمي بالتدخل الميداني، إلا أنه، وفق مصادر دبلوماسية مطّلعة، يعكس ضغطاً متزايداً على الإدارة الأميركية لإعادة ترتيب أولوياتها العسكرية في المنطقة. حيث يُتوقع أن تبدأ واشنطن بتسريع الإمدادات الدفاعية لإسرائيل، أو توسيع وجودها العسكري في الخليج والشرق الأوسط. وبحسب مراقبين، فإنّ تسريب هذه المعلومة إلى الصحافة الأميركية لم يكن عرضياً، بل جاء في سياق تعبئة الرأي العام تحضيراً لاحتمالات أكثر خطورة.

في السياق ذاته، أطلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات لافتة أشار من خلالها إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد "قراراً كبيراً" بشأن إيران، ملمّحاً إلى إمكان توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية، من دون أن يستبعد التراجع عنها. حيث قال: "قد نضرب، وقد لا نفعل"، وذلك في خطاب أعاد إلى الأذهان تكتيك التلويح بالعصا وترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات. وهي صيغة يستخدمها ترامب في إدارة التهديد، بحيث لا يبدو كمن يسعى لحرب مباشرة، لكنه يترك خصومه في حال ترقّب دائم.

وفي معرض حديثه، سخر ترامب من جاهزية إيران العسكرية، معتبراً أنها باتت "من دون أي دفاع جوي فعلي" ما فُهم كتصعيد في الحرب النفسية، أو كمؤشر على وجود بنك أهداف إيراني جاهز لضربة محتملة. كما ألمح إلى أن الإيرانيين "تواصلوا مع الأميركيين" من دون أن يحدد طبيعة هذا الاتصال أو الجهة التي قامت به، ما يضيف مزيداً من الغموض حول ما يجري خلف الكواليس.

رغم ذلك، لا تُظهر الإدارة الأميركية رغبة ظاهرة في التورّط بحرب شاملة في الوقت الراهن، إذ لا تزال التحركات محكومة بإطار التصعيد المنضبط. لكن استمرار استنزاف الدفاعات الإسرائيلية، إلى جانب توسّع رقعة الأهداف المتبادلة، قد يدفع واشنطن إلى مراجعة موقفها، خاصة في حال تعرّض مصالحها المباشرة في المنطقة لأي ضربة نوعية.

بالتالي، تواصل الولايات المتحدة السير فوق خيط رفيع بين الردع والتورّط، في وقت تضغط فيه التطورات الميدانية على هامش المناورة. ومن الواضح أن الأيام المقبلة ستكون مفصلية في تحديد المسار، فهل تكتفي إدارة ترامب بجرعة تصعيد إضافية مدروسة، أم تسير في اتجاه قرار استراتيجي أوسع تقوده من موقع التفوق؟ ما هو مؤكد أن ما يجري اليوم لن يبقى محصوراً في مربع الردود، وأن منطقة الشرق الأوسط تقترب أكثر من أي وقت مضى من لحظة حاسمة في مسار المواجهة.
 
المصدر: خاص لبنان24
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Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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