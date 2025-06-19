واشنطن جاهزة للمشاركة بالهجوم على إيران فوراً.. هذا ما كشفه سفير إسرائيل في فرنسا

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أعلن في ، زاركا، اليوم الخميس، أن جاهزة للمشاركة بالهجوم على فوراً، مشيرا إلى أن الطائرات الأميركية جاهزة وتنتظر قرار الرئيس الأميركي .كما قال زاركا، إن سيتخذ قراره قريباً ولن يكون مفاجئاً.وأوضح السفير أن طلبت مساعدة واشنطن للدفاع وليس للهجوم ضد إيران. وتابع "إذا قررت واشنطن المساعدة فستكون الحرب أقصر بكثير"،وقال زاركا ان إيران لا تزال تمتلك قدرات كبيرة، مضيفاً "بعض عملياتنا العسكرية في إيران توقف باللحظة الأخيرة لأنها كانت ستطال مدنيين".أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن اتخذ قراره حول ما إذا كانت ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية .(العربية)