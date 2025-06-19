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عربي-دولي
واشنطن جاهزة للمشاركة بالهجوم على إيران فوراً.. هذا ما كشفه سفير إسرائيل في فرنسا
Lebanon 24
19-06-2025
|
04:26
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أعلن
السفير الإسرائيلي
في
باريس
،
جوشوا
زاركا، اليوم الخميس، أن
واشنطن
جاهزة للمشاركة بالهجوم على
إيران
فوراً، مشيرا إلى أن الطائرات الأميركية جاهزة وتنتظر قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
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كما قال زاركا، إن
ترامب
سيتخذ قراره قريباً ولن يكون مفاجئاً.
وأوضح السفير أن
إسرائيل
طلبت مساعدة واشنطن للدفاع وليس للهجوم ضد إيران. وتابع "إذا قررت واشنطن المساعدة فستكون الحرب أقصر بكثير"،
وقال زاركا ان إيران لا تزال تمتلك قدرات كبيرة، مضيفاً "بعض عملياتنا العسكرية في إيران توقف باللحظة الأخيرة لأنها كانت ستطال مدنيين".
أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن
الرئيس دونالد ترامب
اتخذ قراره حول ما إذا كانت
الولايات المتحدة
ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية
الإيرانية
.(العربية)
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