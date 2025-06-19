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عربي-دولي

لمساندتها في حربها ضدّ إسرائيل... ماذا أرسل العراق لإيران؟ (صور)

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:23
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انطلقت قافلة عراقية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية اليوم الخميس، من البصرة إلى إيران، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمساندة طهران في حربها ضدّ إسرائيل. (روسيا اليوم)
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