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قانون إسرائيلي يمنع التصوير والنشر أثناء العمليات العسكرية

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:52
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أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يفرض قيودًا على التصوير والنشر خلال فترات الحرب، بهدف الحفاظ على الأمن ومنع تسريب معلومات قد تُستغل من قبل جهات معادية.
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وجاء اعتماد القانون بعد تداول مقاطع مصورة توثق لحظات اعتراض الصواريخ وسقوطها، وهو ما اعتبرته السلطات الأمنية تهديدًا للأمن القومي.

وقد نال القانون تأييدًا واسعًا من أعضاء الائتلاف والمعارضة، وتم تحويله إلى المستشار القضائي للحكومة الذي صادق عليه رسميًا. ويتضمن القانون بنودًا عدة، من أبرزها:

حظر تصوير عمليات القصف أو اعتراض الصواريخ، منع نشر الصور أو مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأعمال العسكرية، تقييد عمل وسائل الإعلام الأجنبية المصنفة "معادية" من قبل الجهات الرسمية أثناء الحرب، منع تصوير مواقع عسكرية أو حساسة.

ويفرض القانون عقوبات بالسجن تتراوح بين 20 و30 شهرًا على من يخالف أحكامه، مع تحذير من السلطات بأن أي نشر لمواد تُصنف على أنها "تمس بالأمن" سيُواجَه بإجراءات مشددة. (روسيا اليوم)
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