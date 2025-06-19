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إقتصاد
المركزي السوري: أجرينا أول تحويل مالي دولي مباشر عبر "سويفت"
Lebanon 24
19-06-2025
|
06:21
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صرح محافظ مصرف
سوريا
المركزي
عبد القادر
حصرية، أن "سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام "
سويفت
" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب قبل 14 عاما في البلاد".
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وقال حصرية لوكالة "
رويترز
"، إنّ "معاملة تجارية مباشرة تمت من بنك سوري إلى بنك إيطالي
يوم الأحد
الماضي".
وأضاف أنّ "الباب أصبح الآن مفتوحاً لمزيد من مثل هذه المعاملات". (روسيا اليوم)
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