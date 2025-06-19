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إقتصاد

المركزي السوري: أجرينا أول تحويل مالي دولي مباشر عبر "سويفت"

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:21
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صرح محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن "سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب قبل 14 عاما في البلاد".
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وقال حصرية لوكالة "رويترز"، إنّ "معاملة تجارية مباشرة تمت من بنك سوري إلى بنك إيطالي يوم الأحد الماضي".
 
 
وأضاف أنّ "الباب أصبح الآن مفتوحاً لمزيد من مثل هذه المعاملات". (روسيا اليوم)
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