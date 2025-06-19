المركزي السوري: أجرينا أول تحويل مالي دولي مباشر عبر "سويفت"

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صرح محافظ مصرف المركزي حصرية، أن "سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام " " للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب قبل 14 عاما في البلاد".وقال حصرية لوكالة " "، إنّ "معاملة تجارية مباشرة تمت من بنك سوري إلى بنك إيطالي الماضي".