بوتين والرئيس الصينيّ: من غير الممكن تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط باستخدام القوة العسكرية

أكد الرئيسان الروسي والصيني أنه من غير الممكن تسوية الأوضاع في منطقة باستخدام القوة العسكرية.

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وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، واتفق خلاله الزعيمان على توجيه الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات حول التصعيد بين وإسرائيل. (روسيا اليوم)