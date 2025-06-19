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عربي-دولي

بوتين والرئيس الصينيّ: من غير الممكن تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط باستخدام القوة العسكرية

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:38
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أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أنه من غير الممكن تسوية الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط باستخدام القوة العسكرية.
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وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، واتفق خلاله الزعيمان على توجيه الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات حول التصعيد بين إيران وإسرائيل. (روسيا اليوم)
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