مادورو: لوقف الجنون الجهنمي للحرب والعدوان في المنطقة

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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حول العالم إلى كبح جماح ، ووقف "الجنون الجهنمي للحرب والعدوان في المنطقة".وفي تصريح نقله التلفزيون الحكومي، قال مادورو: "أوجه نداء إلى الشعب اليهودي النبيل في جميع أنحاء العالم، وأولئك الذين يعيشون في الأراضي المحتلة أو داخل حدود دولة : يجب أن توقفوا الحرب".وأضاف: "يجب أن توقفوا وتضعوا حدا لهذا الجنون الذي يقود إلى صراع مع كل الدول المجاورة، ولهذا التوجه الاستعماري لغزو وغرب ".وتأتي تصريحات مادورو في أعقاب التصعيد العسكري ضد منذ 13 يونيو والذي شمل استهداف منشآت نووية وقواعد عسكرية واغتيال شخصيات بارزة، إلى جانب ما وصفه الرئيس الفنزويلي بـ"الإبادة المستمرة في " منذ نحو 21 شهرا، والحرب الأخيرة على ، والاعتداءات المتكررة على الأراضي واليمنية.