Advertisement

عربي-دولي

مادورو: لوقف الجنون الجهنمي للحرب والعدوان في المنطقة

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1378771-638859391463113848.jpg
Doc-P-1378771-638859391463113848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليهود حول العالم إلى كبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووقف "الجنون الجهنمي للحرب والعدوان في المنطقة".
Advertisement

وفي تصريح نقله التلفزيون الحكومي، قال مادورو: "أوجه نداء إلى الشعب اليهودي النبيل في جميع أنحاء العالم، وأولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل حدود دولة إسرائيل: يجب أن توقفوا الحرب".

وأضاف: "يجب أن توقفوا نتنياهو وتضعوا حدا لهذا الجنون الذي يقود إلى صراع مع كل الدول المجاورة، ولهذا التوجه الاستعماري لغزو الشرق الأوسط وغرب آسيا".

وتأتي تصريحات مادورو في أعقاب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران منذ 13 يونيو والذي شمل استهداف منشآت نووية وقواعد عسكرية واغتيال شخصيات بارزة، إلى جانب ما وصفه الرئيس الفنزويلي بـ"الإبادة المستمرة في قطاع غزة" منذ نحو 21 شهرا، والحرب الأخيرة على لبنان، والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية واليمنية.
مواضيع ذات صلة
مادورو: تصريح رئيس وزراء بريطانيا حول الاستعداد للحرب "ضرب من الجنون"
lebanon 24
19/06/2025 15:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: ما يجري ضد "اليونيفيل" هو الجنون بعينه
lebanon 24
19/06/2025 15:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: جر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي وهدفه توسيع الحرب إلى كل المنطقة
lebanon 24
19/06/2025 15:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيران: الولايات المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت لوقف العدوان على إيران ولبنان وغزة
lebanon 24
19/06/2025 15:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:16 | 2025-06-19
08:12 | 2025-06-19
08:03 | 2025-06-19
08:00 | 2025-06-19
07:40 | 2025-06-19
07:21 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24