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عربي-دولي

فرنسا تستعد لإجلاء مواطنيها من إيران وإسرائيل بعد التصعيد الأخير

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:21
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس، أن بلاده تستعد لتأمين مغادرة مواطنيها من إسرائيل وإيران، في أعقاب أسبوع من التوترات والتصعيد بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
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وأوضح بارو خلال تصريح للصحفيين أن باريس تعمل على تجميع حافلات بنهاية الأسبوع الجاري لنقل المواطنين الفرنسيين غير القادرين على مغادرة إيران، إلى الحدود مع أرمينيا أو تركيا، ومنها إلى مطارات الدولتين.

وأضاف أن المواطنين الفرنسيين الموجودين في إسرائيل سيتمكنون من استخدام حافلات تقلّهم من الحدود الأردنية إلى المطارات في الأردن، بدءًا من صباح يوم غد الجمعة.

وفي سياق آخر، شدد بارو على التزام فرنسا بعقد مؤتمر دولي يهدف إلى إحياء مسار حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. (ارم نيوز)
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