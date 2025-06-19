فرنسا تستعد لإجلاء مواطنيها من إيران وإسرائيل بعد التصعيد الأخير

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أعلن الفرنسي جان نويل اليوم الخميس، أن بلاده تستعد لتأمين مغادرة مواطنيها من وإيران، في أعقاب أسبوع من التوترات والتصعيد بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة " ".وأوضح بارو خلال تصريح للصحفيين أن تعمل على تجميع حافلات بنهاية الأسبوع الجاري لنقل المواطنين الفرنسيين غير القادرين على مغادرة ، إلى الحدود مع أرمينيا أو ، ومنها إلى مطارات الدولتين.وأضاف أن المواطنين الفرنسيين الموجودين سيتمكنون من استخدام حافلات تقلّهم من الحدود الأردنية إلى المطارات ، بدءًا من صباح يوم غد الجمعة.وفي سياق آخر، شدد بارو على بعقد مؤتمر دولي يهدف إلى إحياء مسار حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. (ارم نيوز)