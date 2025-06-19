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عربي-دولي
من هو محمد كرمي القائد الجديد للقوات البريّة في الحرس الثوريّ الإيرانيّ؟
Lebanon 24
19-06-2025
|
07:40
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عيّن المرشد
الإيراني
،
علي خامنئي
اليوم الخميس، محمد كرمي قائداً للقوات البرية في
الحرس الثوري
، خلفاً لمحمد باكبور، الذي عُيّن قائداً عاماً للحرس الثوري.
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ويشغل كرمي الجنرال في الحرس الثوري منصب قائد جامعة الإمام الحسين العسكرية لتدريب وتأهيل ضباط الحرس الثوری منذ تشرين الثاني 2024.
بدأ مسيرته العسكرية في الحرس الثوري خلال الحرب
العراقية
-
الإيرانية
في الثمانینيات من القرن الماضي.
كما شغل منصب قائد جامعة "أمير المؤمنين" للعلوم والتكنولوجيا العسكرية.
وكان قائداً لقاعدة "قدس" بين عامي 2019 و2022، وشغل أیضاً منصب محافظ بلوشستان.
وفرضت عليه الحكومة الأميركية عام 2019 عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات تشرين الثاني 2019 و24 كانون الثاني 2023.
وسنة 2022، فرضت عليه الحكومة الكندية عقوبات بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
كما تم إدراجه على قائمة عقوبات
الاتحاد الأوروبي
لدوره في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني. (العربية)
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