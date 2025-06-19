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فنون ومشاهير

للهروب من الحرب... ممثل غادر سرّاً إلى قبرص عن البحر!

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:03
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في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب العملية العسكرية ضدّ إيران، قام الممثل الإسرائيلي توم غراتسياني بمغادرة البلاد بطرق غير تقليدية للمشاركة في تصوير الموسم الثاني من المسلسل العالمي "القديسون"، من إخراج المخرج الشهير مارتن سكورسيزي، والذي يُصوَّر حالياً في إيطاليا.
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وفي تصريحات لموقع "ماكو" الإسرائيلي، قال غراتسياني: "تم تهريبنا إلى قبرص على متن قارب شراعي بطول 12 متراً، في رحلة بحرية امتدت ليوم كامل. الدعم الذي تلقيته من فريق الإنتاج كان مذهلاً، فالمخرج، وهو إسرائيلي يهودي ووطني جدًا، بذل كل جهوده واستثمر علاقاته لتسهيل عودتي إلى التصوير". (عربي 21)
 
 
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