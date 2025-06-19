للهروب من الحرب... ممثل غادر سرّاً إلى قبرص عن البحر!

في ظل إغلاق المجال الجوي بسبب العملية العسكرية ضدّ ، قام الممثل الإسرائيلي توم غراتسياني بمغادرة البلاد بطرق غير تقليدية للمشاركة في تصوير الموسم الثاني من المسلسل العالمي "القديسون"، من إخراج المخرج الشهير ، والذي يُصوَّر حالياً في .

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