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حتّى يوم غدّ... إيران مدّدت إغلاق مجالها الجويّ

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:12
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أعلنت منظمة الطيران المدني في إيران عن تمديد إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة 02:00 من فجر الجمعة.
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وجاء في بيان لوكالة "ارنا": "قررت منظمة الطيران المدني الإيرانية تمديد تعليق الملاحة الجوية فوق الأجواء الإيرانية حتى الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي يوم غد الجمعة". (روسيا اليوم)
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