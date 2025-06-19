حتّى يوم غدّ... إيران مدّدت إغلاق مجالها الجويّ

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أعلنت في عن تمديد إغلاق المجال الجوي حتى الساعة 02:00 من فجر الجمعة.وجاء في بيان لوكالة "ارنا": "قررت المدني تمديد تعليق الملاحة الجوية فوق الأجواء الإيرانية حتى الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي يوم غد الجمعة". (روسيا اليوم)