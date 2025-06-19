عن إمكانيّة إغتيال خامنئي... إليكم ما صرّح به نتنياهو قبل قليل

زار رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، وقال من هناك ردّاً على سؤال بشأن إمكانيّة إغتيال المرشد الإيرانيّ ، إنّ "كافة الخيارات مطروحة، ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في ".

Advertisement

وأضاف أنّ "لا أحد يتمتع بالحصانة".