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عربي-دولي

عن إمكانيّة إغتيال خامنئي... إليكم ما صرّح به نتنياهو قبل قليل

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:16
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زار رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو مدينة بئر السبع، وقال من هناك ردّاً على سؤال بشأن إمكانيّة إغتيال المرشد الإيرانيّ علي خامنئي، إنّ "كافة الخيارات مطروحة، ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام".
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وأضاف نتنياهو أنّ "لا أحد يتمتع بالحصانة".
 
 
 
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