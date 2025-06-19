روسيا: تدخل واشنطن في الحرب قد يؤدي " لدوامة تصعيد"

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قال المتحدث باسم دميتري بيسكوف، الخميس، إنه يتعين على عدم التدخل عسكريا في القتال بين وإيران، في ظل استمرار التكهنات بأن الرئيس الأميركي قد يأمر باستهداف المنشآت النووية .وقال بيسكوف في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي إن تدخل قد يؤدي " لدوامة تصعيد" ويتسبب في اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة.وقال الكرملين إن الرئيس فلادمير تحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جبين بينغ بشأن الوضع في ، حيث يدعم الرئيس الصيني قيام بوتين بدور وساطة محتمل، وفق ما عرضت .وقال بوتين في حديثه لوكالات إخبارية كبرى إن لن توقف عملها في محطة بوشهر النووية بإيران، حيث قال إن 600 خبير روسي يعملون هناك. وأضاف بوتين" لن نغادر".وتدعم موسكو الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ، ولكنها ترفض امتلاكها للأسلحة النووية.وحذر مدير عام مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف في سان بطرسبرغ من استهداف بوشهر.وقال إن الهجوم على المحطة يمكن أن يتسبب في وقوع حادث مماثل لكارثة تشرنوبل 1986.وأضاف أنه لا يوجد سبب لنقل الخبراء في بوشهر لمكان من، ولكن تم ترحيل عشرات قليلة من إيران.