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عربي-دولي

تطور عسكري جديد.. صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تتحدى الدفاعات الإسرائيلية!

Lebanon 24
19-06-2025 | 14:00
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كتبت "سكاي نيوز": قال الجيش الإسرائيلي، إن إيران استخدمت صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، مما يشكل تحديا جديدا لدفاعاته.
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وبدلا من الاحتياج لتتبع رأس حربي واحد، يمكن أن تمثل الصواريخ التي تحمل رؤوسا حربية متعددة تحديا صعبا لأنظمة الدفاع الجوي، مثل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.

كما ذكرت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي اعترف بأن الصواريخ التي أطلقتها إيران، وأصابت منطقة غوش دان، هي صواريخ جديدة لم يسبق أن استُعملت ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها تعمل مثل القنابل العنقودية.

وقال مسؤول عسكري رفيع لـ"معاريف": "نحن أمام حدث يختلف عن حالة صاروخ أرض-جو عادي، فعندما ينفجر في الجو يطلق قنابل عنقودية في دائرة يصل قطرها إلى 8 كيلومترات، وتزن كل قنبلة 2.5 كيلوغرام".

وتضم الترسانة الإيرانية عدة أنواع من الصواريخ، من بينها صاروخ "خرمشهر"، الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، ويستطيع حمل رأس حربي يزن أكثر من 1500 كيلوغرام، ويتميز بسرعته العالية وقدرته على المناورة لتفادي الدفاعات الجوية.

ويُعتقد أنه مزوّد بأنظمة مراوغة للرادارات، حسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية في مايو 2023.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن "الموجة الـ14 من عملية وعد صادق 3 بدأت بمزيج من الطائرات الانتحارية المُسيّرة والصواريخ الاستراتيجية استهدفت مركز القيادة والاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي".

ولليوم السابع على التوالي تتواصل الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شن الخصمين ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط، إلا أن طهران ترفض التفاوض والسلام تحت الضغط.
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