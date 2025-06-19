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تركيا تعزز الأمن على حدودها مع إيران

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:15
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قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن تركيا عزّزت الأمن على حدودها مع إيران، مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، مضيفاً أن أنقرة لم تشهد أي تدفقٍ لمهاجرين غير قانونيين من إيران.
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وندَّدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تتشارك مع إيران حدوداً طولها 560 كيلومتراً، بالهجمات الإسرائيلية على إيران، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي.

وعرَضَت المساعدة في ترتيب استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «اتُّخذت احتياطات أمنية مكثّفة عبر تدابير إضافية على جميع حدودنا، بما في ذلك مع إيران». وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على «موجة هجرة جماعية نحو تركيا».
وتؤوي تركيا ملايين اللاجئين، معظمُهم من جارة أخرى هي سوريا، وتقول إنها لا تستطيع استقبال المزيد. (الشرق الأوسط)
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