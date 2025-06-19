تركيا تعزز الأمن على حدودها مع إيران

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قال مصدر في ، الخميس، إن عزّزت الأمن على حدودها مع ، مع استمرار الصراع بين وإيران، مضيفاً أن لم تشهد أي تدفقٍ لمهاجرين غير قانونيين من إيران.وندَّدت تركيا، العضو في والتي تتشارك مع إيران حدوداً طولها 560 كيلومتراً، بالهجمات على إيران، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي.وعرَضَت المساعدة في ترتيب استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «اتُّخذت احتياطات أمنية مكثّفة عبر تدابير إضافية على جميع حدودنا، بما في ذلك مع إيران». وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على «موجة هجرة جماعية نحو تركيا».وتؤوي تركيا ملايين اللاجئين، معظمُهم من جارة أخرى هي ، وتقول إنها لا تستطيع استقبال المزيد. (الشرق الأوسط)