بشأن اغتيال خامنئي.. نتنياهو يردّ على تصريحات كاتس!

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وقال ، في مقابلة مع هيئة البث : "أصدرتُ تعليماتي بأنه لن يتمتع أحد بالحصانة في ".وأضاف: "عدا ذلك، ليس من المناسب أو الضروري إضافة أي شيء.. يجب أن تكون الأفعال أبلغ من الأقوال".وكان قال إنه "لا يمكن استمرار وجود" بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.وقال : "ديكتاتور مثل خامنئي، يترأس دولة مثل إيران، ويجعل تدمير مهمته لا يمكن استمرار وجوده".وأضاف: "تم إصدار أوامر للقوات الإسرائيلية، وهي تعلم أن من أجل تحقيق جميع أهدافها، لا يجب استمرار وجود هذا الرجل مطلقا".