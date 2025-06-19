اقتراح أميركي على طاولة عراقجي… وويتكوف يبحث سبل التهدئة

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كشف ثلاثة دبلوماسيين، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية عباس عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء هجماتها على الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة، مشيرينوقال الدبلوماسيون، لوكالة " " طالبين عدم هويتهم بسبب حساسية المسألة، أن عراقجي قال إن لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 حزيران.كما أضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أميركي قُدم لإيران في نهاية أيار يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن.وكانت المناقشات الهاتفية التي جرت هذا الأسبوع هي أهم المحادثات المباشرة منذ بدء الطرفين المفاوضات في أبريل نيسان. وفي هاتين المناسبتين، في سلطنة وإيطاليا، تبادل الرجلان كلمات مقتضبة عندما التقيا بعد إجراء محادثات غير مباشرة.وقال من المنطقة مقرب من طهران إن عراقجي أبلغ ويتكوف بأن طهران "يمكن أن تبدي مرونة في القضية النووية" إذا ضغطت على إسرائيل لإنهاء الحرب.كما قال دبلوماسي "قال عراقجي لويتكوف إن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات النووية، لكنها لا تستطيع ذلك إذا واصلت إسرائيل قصفها".كذلك، قال دبلوماسي ثان من المنطقة تحدث إلى رويترز إن "الاتصال (الأول) تم بمبادرة من واشنطن التي اقترحت أيضا عرضا جديدا" لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء المتعارضة. (العربية)