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عربي-دولي
في آخر تصريح.. ماذا أعلن ترامب بشأن النووي الإيراني؟
Lebanon 24
19-06-2025
|
12:36
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صرح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأن تعطيل منشأة "فوردو" النووية أمر ضروري بسبب خطر اقتراب
إيران
من الحصول على سلاح نووي.
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ووفقا لشبكة "سي بي أس نيوز"،
فإن ترامب
اطلع على مخاطر وفوائد قصف المنشأة النووية، كما أنه يدرك أهمية اجتماع الاوروبيين بوزير خارجية إيران في
سويسرا
غدا الجمعة.
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