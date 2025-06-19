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عربي-دولي

في آخر تصريح.. ماذا أعلن ترامب بشأن النووي الإيراني؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:36
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صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تعطيل منشأة "فوردو" النووية أمر ضروري بسبب خطر اقتراب إيران من الحصول على سلاح نووي.
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ووفقا لشبكة "سي بي أس نيوز"، فإن ترامب اطلع على مخاطر وفوائد قصف المنشأة النووية، كما أنه يدرك أهمية اجتماع الاوروبيين بوزير خارجية إيران في سويسرا غدا الجمعة.
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