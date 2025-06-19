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الحرس الثوري يبدأ هجومًا مركبًا مكثفًا ضد أهداف إسرائيلية

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:41
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أعلن الحرس الثوري، اليوم الخميس، عن البدء في مرحلة جديدة من الهجمات المركبة ضد إسرائيل.
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وقال بيان الحرس الثوري "انطلاق موجة جديد من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب".

كما قال البيان "إن العملية باستخدام الطائرات المسيّرة اليوم تستمر بأكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية ضد أهداف عسكرية، خصوصًا أنظمة الدفاع الجوي في حيفا وتل أبيب"، مشيرا إلى أن الهجمات الصاروخية المركّزة على الأهداف العسكرية والصناعات الدفاعية ستستمر وتتزايد".


تزامناً مع ذلك، نشر الحرس الثوري الإيراني صورا لإطلاق صواريخ على إسرائيل.
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