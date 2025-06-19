أدرعي في رسالة للعرب: لا تنسوا! (فيديو)

ايها العرب لا تنسوا!

⭕️من قتل اطفال سوريا وهجّر شعبها و دمر بلداته ومدنه وقراه هو النظام الإيراني

⭕️من تسبب بإجتياح بيروت والجبل في السابع من ايار عام ٢٠٠٨ و روع المدنيين وقتلهم وشردهم وزرع الخوف في عاصمة هو نفسه النظام الإيراني

⭕️من قتل وهجّر العراقيين السنّة انتقاماً… pic.twitter.com/cwGPFEvseK — (@AvichayAdraee) June 19, 2025 Advertisement

وجّه الناطق باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، رسالة للعرب اتهم فيها النظام بالمسؤولية عن العديد من التي لحقت بالدول العربية، مؤكداً أن سياساته تهدف إلى تدمير البلاد العربية واحتلال عواصمها.وقال أدرعي: "لا تنسوا!من قتل أطفال وهجّر شعبها ودمّر بلداته ومدنه وقراه هو النظام الإيراني.من تسبب باجتياح والجبل في السابع من أيار عام 2008، وروّع المدنيين وقتلهم وشردهم وزرع الخوف في ، هو النظام الإيراني.من قتل وهجّر السنة انتقاماً لشعارات عمرها 1400 سنة، هو النظام الإيراني.من يعتبر أن حربه المقدسة هي ضد 'يزيد' وأعوانه، في إشارة إلى أهل السنة في المنطقة، هو النظام الإيراني.هذا النظام لا يكترث للإنسان العربي، وكل ما يريده هو تدمير البلاد العربية واحتلال العواصم كما ادعى وفعل سابقاً".وختم أدرعي رسالته بالتحذير من استمرار التدخل الإيراني في شؤون ، مشيراً إلى أن الهدف النهائي للنظام الإيراني هو تعزيز نفوذه الإقليمي على حساب استقرار وأمن الشعوب العربية.