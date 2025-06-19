أدرعي في رسالة للعرب: لا تنسوا! (فيديو)

ايها العرب لا تنسوا!
⭕️من قتل اطفال سوريا وهجّر شعبها و دمر بلداته ومدنه وقراه هو النظام الإيراني
⭕️من تسبب بإجتياح بيروت والجبل في السابع من ايار عام ٢٠٠٨ و روع المدنيين وقتلهم وشردهم وزرع الخوف في عاصمة لبنان هو نفسه النظام الإيراني
⭕️من قتل وهجّر العراقيين السنّة انتقاماً… pic.twitter.com/cwGPFEvseK
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 19, 2025
ايها العرب لا تنسوا!
⭕️من قتل اطفال سوريا وهجّر شعبها و دمر بلداته ومدنه وقراه هو النظام الإيراني
⭕️من تسبب بإجتياح بيروت والجبل في السابع من ايار عام ٢٠٠٨ و روع المدنيين وقتلهم وشردهم وزرع الخوف في عاصمة لبنان هو نفسه النظام الإيراني
⭕️من قتل وهجّر العراقيين السنّة انتقاماً… pic.twitter.com/cwGPFEvseK