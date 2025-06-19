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عربي-دولي

أدرعي في رسالة للعرب: لا تنسوا! (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:45
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وجّه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة للعرب اتهم فيها النظام الإيراني بالمسؤولية عن العديد من الكوارث التي لحقت بالدول العربية، مؤكداً أن سياساته تهدف إلى تدمير البلاد العربية واحتلال عواصمها.
وقال أدرعي: "لا تنسوا!
من قتل أطفال سوريا وهجّر شعبها ودمّر بلداته ومدنه وقراه هو النظام الإيراني.
من تسبب باجتياح بيروت والجبل في السابع من أيار عام 2008، وروّع المدنيين وقتلهم وشردهم وزرع الخوف في عاصمة لبنان، هو النظام الإيراني.
من قتل وهجّر العراقيين السنة انتقاماً لشعارات عمرها 1400 سنة، هو النظام الإيراني.
من يعتبر أن حربه المقدسة هي ضد 'يزيد' وأعوانه، في إشارة إلى أهل السنة في المنطقة، هو النظام الإيراني.
هذا النظام لا يكترث للإنسان العربي، وكل ما يريده هو تدمير البلاد العربية واحتلال العواصم كما ادعى وفعل سابقاً".
وختم أدرعي رسالته بالتحذير من استمرار التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، مشيراً إلى أن الهدف النهائي للنظام الإيراني هو تعزيز نفوذه الإقليمي على حساب استقرار وأمن الشعوب العربية.
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