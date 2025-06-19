مسؤول إسرائيلي: نتوقع قرارا أميركيا بالانضمام خلال 24 لـ 48 ساعة

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، إن لا تزال تتوقع أن تنضم إلى الضربات ضد خلال 24 إلى 48 ساعة، بحسب نقلته صحيفة تايمز أوف .

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وقال المسؤول للصحيفة: "التوقع هو أن ينضموا، لكن لا أحد يضغط عليهم. عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم".



كما أضاف: "سنعرف خلال الـ24 إلى 48 ساعة ".